В России объяснили планы властей содействовать переезду иностранцев, представляющих интерес для страны
Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал планы властей содействовать переезду в Россию иностранцам, представляющим особый интерес для страны.
Ранее в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин отметил, что власти будут содействовать переезду в страну иностранцев, представляющих интерес для России и разделяющих ее культурно-нравственные ценности. По словам главы государства, речь о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, которые могут внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческой индустрии и научно-технологического развития.
Помимо прочего, здесь речь может идти об иностранцах, которые имеют русское происхождение и просто хотят жить в России. Тут можно привести в пример Гавриила Дорошина. Это потомок императора Николая I, который долгое время жил во Франции, но переехал в Россию и сейчас воюет на Донбассе. Он увязывает свою жизнь и будущее своей семьи именно с Россией... Вместе с тем к нам могут начать переезжать и представители других этнических групп — все те, кто ценит в России возможность быть свободным от диктата сообщества ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), от диктата идеологии толерантности и мультикультурализма, которая сейчас захватывает Запад и принимает очень уродливые формы. К примеру, в Канаде сейчас некоторым старикам предлагают совершить процедуру эвтаназии вместо лечения, а в ряде стран детям позволяют самостоятельно принимать решение о смене пола. Буквально – детям. Для многих людей, придерживающихся традиционных взглядов (причем не в каком-то радикальном, а во волне в обывательском понимании) все это неприемлемо. И они выбирают Россию как страну, свободную от всех этих негативных явлений.Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Россия обладает огромным опытом привлечения иностранных специалистов, подчеркнул эксперт.
«Аналогичный опыт мы имели даже в имперский период – при Екатерине II, при Петре I и так далее. В свое время в Россию переехало множество людей, которые привезли в страну свои знания и умения, свой талант и опыт. Большинство из них обрусело, а некоторые их потомки даже стали ведущими деятелями русской культуры. Так, писатель Михаил Лермонтов — это потомок шотландца Джорджа Лермонта, а Александр Пушкин — это потомок Абрама Ганнибала, «арапа Петра Великого». Тут существует множество других примеров», - отметил эксперт.
Многие иностранные граждане заинтересованы в ведении бизнеса в России, добавил политолог.
«Я знаю, что в Переславле-Залесском есть несколько иностранцев, которые открыли в городе свое кафе. Им очень нравится их нынешняя жизнь. При этом они выбрали для жизни маленький город, а не какой-нибудь город-миллионник… В мире очень много людей, которые хотят переехать жить в Россию. Это и представители стран постсоветского пространства, в которых осталось русское население, и даже представители европейских государств, США или Канады, которые имеют какое-то отношение к России. К примеру, сейчас в Россию возвращается многие русские немцы, несмотря ряд связанных с этим трудностей… У каждого могут найтись свои причины и резоны для переезда в нашу страну, при этом зачастую они не носят материальный характер. Для нас же человеческий капитал тоже крайне важен. Поэтому мы ждем людей, которые готовы жить и работать ради России, которые готовы увязывать будущее своих детей с нашей страной, — пусть приезжают и живут», — заключил Безпалько.
Ранее сообщалось, что число обучающихся в России иностранцев достигло 400 тыс.