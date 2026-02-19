Помимо прочего, здесь речь может идти об иностранцах, которые имеют русское происхождение и просто хотят жить в России. Тут можно привести в пример Гавриила Дорошина. Это потомок императора Николая I, который долгое время жил во Франции, но переехал в Россию и сейчас воюет на Донбассе. Он увязывает свою жизнь и будущее своей семьи именно с Россией... Вместе с тем к нам могут начать переезжать и представители других этнических групп — все те, кто ценит в России возможность быть свободным от диктата сообщества ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), от диктата идеологии толерантности и мультикультурализма, которая сейчас захватывает Запад и принимает очень уродливые формы. К примеру, в Канаде сейчас некоторым старикам предлагают совершить процедуру эвтаназии вместо лечения, а в ряде стран детям позволяют самостоятельно принимать решение о смене пола. Буквально – детям. Для многих людей, придерживающихся традиционных взглядов (причем не в каком-то радикальном, а во волне в обывательском понимании) все это неприемлемо. И они выбирают Россию как страну, свободную от всех этих негативных явлений.

Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ