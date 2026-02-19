В Звенигороде проверяют детсад из-за возможной вспышки туберкулеза

В одном из детских садов в Звенигороде выявлено подозрение на туберкулез. Воспитанников направляют на обследование, несколько групп закрыты на карантин, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, в начале февраля родителям предложили сдать детям анализы в местной поликлинике. Уточняется, что проверяется информация о возможном наличии открытой и закрытой формы заболевания. Со ссылкой на родителей SHOT уточняет, что первый подтвержденный случай заражения мог быть зафиксирован около девяти месяцев назад.

В учреждении планируется дезинфекция помещений. Родителям рекомендовано забрать личные вещи детей до пятницы. Также, по информации канала, жители нескольких домов в Звенигороде получили предписания пройти обследование на туберкулез и корь в связи с зарегистрированными случаями заболеваний.