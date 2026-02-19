Прикованная к инвалидному креслу дочь Баталова написала письмо покойным родителям

В свои 58 лет Мария Баталова с теплотой вспоминает родителей, сделавших всё возможное для её развития. Они обеспечили ей первоклассное образование, знакомили с выдающимися людьми и помогали найти собственный жизненный путь. В эфире шоу «Пусть говорят» было зачитано письмо Марии Баталовой, адресованное уже ушедшим из жизни матери и отцу.

В своём послании женщина поделилась воспоминаниями о взаимоотношениях родителей, подчеркнув, что выросла в обстановке безграничной любви и душевного тепла.

"Отец ездил по командировкам, и меня часто возили на лечение, но ни одного дня не было, чтобы мама и папа не перезванивались. Если батюшка работал на даче — писал книгу, с ребятами репетировал либо строил, то всё равно по пять‑шесть раз бегал к телефону‑автомату. Мы любили быть одни, не включали радио или телевизор. Мы жили друг для друга вне своего времени. Мама обладала способностью за несколько мгновений переноситься вслед за отцом, переноситься в разные эпохи. Для нас такие часы были, возможно, смыслом жизни. Настоящим счастьем". Мария Баталова

Напомним, что Алексей Баталов ушёл из жизни в 2017 году, оставив жену и дочь. Его вдова Гитана Леонтенко пожертвовала своей танцевальной карьерой, чтобы ухаживать за ребёнком. 90-летняя артистка умерла 23 января из-за проблем с сердцем.

