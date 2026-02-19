Опрос показал, каких мер защиты от спама и мошенников ждут абоненты. Исследование Rambler&Co

Медиахолдинг Rambler&Co и мобильный виртуальный оператор СберМобайл провели исследование и узнали, как россияне реагируют на телефонное мошенничество, а также каких мер защиты ожидают от операторов связи.

Подозрительные звонки для многих россиян стали регулярным явлением. Бо́льшая часть респондентов получает подозрительные звонки не реже одного раза в месяц: 23% – 1–2 раза, 17% – 3–5 раз, 35% – более пяти раз. 85% хотя бы раз сталкивались с попытками обмана по телефону, а 12% сообщили о финансовых потерях. Остальные респонденты признались, что не обращают на подозрительные звонки внимания.

Безопасность становится важным фактором доверия и лояльности клиентов. СберМобайл развивает инструменты определения и блокировки подозрительных вызовов и технологии фильтрации спама. В 2025 году сервис «Хранитель» от СберМобайла заблокировал 45,6 млн мошеннических и спам-звонков, предотвращая их еще до начала разговора.

Несмотря на высокий уровень риска, 30% опрошенных не используют никаких мер защиты. 33% подключили определитель номера или антиспам, еще 33% блокируют неизвестные номера. 4% предпочитают консультироваться с банком или оператором в чате поддержке, если появляются подозрения в мошенничестве.

При этом респонденты демонстрируют выраженный запрос на проактивную защиту: 36% считают, что оператор должен блокировать подозрительные входящие звонки, 31% – развивать технологии фильтрации спама, 24% – предупреждать о потенциальной угрозе. 7% уверены, что он также должен обучать и образовывать своих абонентов в вопросе безопасности. Лишь 2% полагают, что оператор не должен предпринимать никаких действий.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 16 февраля 2026 года, в нем приняли участие 10 500 человек (52% мужчин и 48% женщин).