Снег на новосибирских крышах замеряют дроны

В Новосибирске с помощью беспилотников проверили состояние крыш 129 жилых домов, выясняя, не скопился ли там снег. Массовая проверка идет после ряда происшествий, связанных с неубранным с кровли зданий снегом.

Последний месяц зимы отметился несколькими такими ЧП. Обрушилась часть кровли недавно открытой школы в селе Репьево Тогучинского района. На этой неделе из-за "снежной шапки" обвалилась часть крыши административного корпуса в Заельцовском районе Новосибирска.

Самым же резонансным стало полное обрушение здания в Первомайском районе областного центра, которое произошло в конце января. Заваленная снегом крыша не выдержала, обвалилась вместе с конструкциями второго этажа. Из-под завалов извлекли трех человек. Двух девушек с травмами госпитализировали. Мужчина умер после получасовых попыток медиков спасти его жизнь.

В итоге крыши оказались в центре повышенного внимания. Результаты обследования крыш с помощью БПЛА изучают специалисты МЧС совместно с сотрудниками госжилинспекции региона. Они выясняют, есть ли на крышах, кроме скоплений снега, наледь или другие создающие угрозу безопасности образования и дефекты. Все результаты обследования фиксируются на фото и видео, а заключения Госжилинспекции направляются в управляющие компании. По данным регионального главка МЧС, по итогам беспилотного контроля нарушения содержания кровель многоквартирных домов были выявлены в 121 здании из 129 обследованных.

Всего с конца ноября прошлого года с помощью БПЛА были обследованы крыши 545 многоквартирных домов во всех районах Новосибирска. Нарушения выявлены в 447 зданиях - это 87 процентов от общего количества проверенных.

В МЧС также уточнили, какое наказание полагается нерадивым коммунальщикам. Если ледяная или снежная угроза не ликвидирована после предупреждения, фиксируется административное нарушение и налагается штраф до 250 тысяч рублей. При этом указать на нерадивых домоуправов могут сами жильцы, отправив жалобу в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области через официальный сайт, ГИС ЖКХ или сервис "Госуслуги. Решаем вместе".