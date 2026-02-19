В Петербург и Ленобласть придут снегопады из Москвы

В четверг и пятницу, 19 и 20 февраля, в Петербург придут снегопады со стороны Москвы.

При этом в городе сохранится морозная погода, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Самые сильные осадки в виде снега выпадут на территориях, расположенных восточнее Ленинградской области», – заявил Колесов.

При этом на востоке Ленобласти 19 февраля и в ночь на 20 февраля пройдут сильные снегопады, пишет Neva.Today. В пятницу в Петербург придут осадки в виде умеренного снега.

Днем в Северной столице Ленобласти сегодня ожидается до -7-10 градусов.

