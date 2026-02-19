Жителям Центральной России назвали срок начала весны

Весна в этом году наступит в Центральной России раньше обычного. Об этом агентству РИА Новости заявил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Согласно долгосрочным прогнозам синоптика, весна в 2026 году придет в центральные регионы с опережением климатической нормы. Через нулевую отметку среднесуточная температура уверенно перейдет уже к середине марта. Ждать схода снежного покрова придется дольше — его Терешонок ожидает к концу марта. Отметку плюс 5 градусов столбики термометров перешагнут к середине апреля, обещает метеоролог.

Как отметил Терешонок, о последствиях аномальных февральских снегопадов пока говорить рано. Однако он призывает готовиться к сложному весеннему половодью.

Ранее сообщалось об окончании крепких морозов в Центральной России. Уже в четверг, 19 февраля, температура в Москве вернется к климатической норме: воздух прогреется до минус 4-7 градусов.