Артемий Лебедев заявил об «автоматически пробудившейся» любви к родине у уехавших россиян

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что те, кто уехал из России, стали больше любить страну после эмиграции. Таким мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, россияне, несколько лет прожившие за границей, поняли, что их представление от эмиграции отличается от реальности.

«Посидели немножечко в разных своих европейских странах или в Америках, поняли, что жизнь устроена не совсем так, как они ее себе представляли, когда они были за границей в качестве туристов. И, соответственно, любовь к родине у них там пробуждается практически автоматически», — сказал он.

Дизайнер добавил, что многие из этих людей возвращаются в Россию, изменив к ней отношение в лучшую сторону.

Ранее Лебедев заступился за релокантов, покинувших Россию. По его мнению, их нельзя поражать в правах только из-за того, что они решили эмигрировать.