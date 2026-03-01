$77.2791.3

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: как пели барды в СССР

На фестивале туристской песни, 1976 год 
© В. Анни/РИА Новости
Автор и исполнитель Олег Митяев, который 19 февраля 2026 года отмечает свое 70-летие 
© Михаил Фомичев/ТАСС
Выступление авторов и исполнителей туристской песни во время проведения X Всесоюзного фестиваля туристской песни, 1977 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Фестиваль авторской песни «Памяти Валерия Грушина», 1979 год 
© Ю. Луньков/РИА Новости

Победители конкурса самодеятельной песни, 1987 год 
© Владимир Медведев/Фотохроника ТАСС
Барды поют под гитару на XXV фестивале самодеятельной песни, 1981 год 
© Александр Гращенков/РИА Новости
XXV слет клубов самодеятельной песни, Ярославская область, 1981 год 
© Виктор Чернов/РИА Новости
XXV фестиваль самодеятельной песни. Заключительный концерт, 1981 год 
© Александр Гращенков/РИА Новости
Участники X фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина, 1977 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Поклонники авторской песни вокруг костра, 1987 год 
© Александр Шогин/ТАСС
Участники X фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина, 1977 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Вокальный дуэт «Последний шанс» выступает на Х фестивале туристской песни «Памяти Валерия Грушина», 1977 год 
© Александр Лыскин/РИА Новости
Участники конкурса исполнителей самодеятельной песни, Белорусская ССР, 1987 год 
© Юрий Павлов/ТАСС
В палаточном городке слета клубов самодеятельной песни, Таджикская ССР, 1987 год 
© Сергей Жуков, Юрий Машков/ТАСС

Во время открытия слета Клуба самодеятельной песни, 1987 год 
© Александр Шогин/ТАСС
Участники фестиваля самодеятельной песни Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, 1984 год 
© Юрий Белозеров/ТАСС
Вечер авторской песни, Чита, 1988 год 
© Владимир Саяпин/ТАСС

Фестивали бардовской песни в СССР начали активно проводиться с конца 1960-х годов и быстро стали массовым культурным явлением. Самым известным из них стал фестиваль авторской песни памяти Валерия Грушина под Самарой, который ежегодно собирал десятки тысяч участников со всей страны. На слеты приезжали любители и профессиональные авторы-исполнители, звучали песни о дружбе, дороге, истории и повседневной жизни. Концерты проходили под открытым небом, в формате свободного исполнения, без жесткой эстрадной системы. Такие фестивали стали важной частью неофициальной культурной среды СССР и сыграли заметную роль в развитии жанра авторской песни.

В этой традиции особое место занял автор и исполнитель Олег Митяев, которому исполняется 19 февраля 70 лет.

В молодости он работал на заводе, служил в армии, затем окончил Челябинский институт физической культуры и ГИТИС. Писать песни начал в конце 1970-х, широкую известность ему принесла композиция «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ставшая неофициальным гимном бардовского движения.

В 1980–1990-е годы Митяев активно гастролировал, выпускал альбомы и участвовал в крупнейших фестивалях авторской песни, включая Грушинский. Со временем его творчество вышло за рамки бардовской сцены — он собирал большие концертные залы в России и за рубежом. Олег Митяев удостоен звания народного артиста России и остается одним из самых известных представителей жанра авторской песни.

Его песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», «Лето — это маленькая жизнь» знают миллионы поклонников бардовской песни.