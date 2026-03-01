«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: как пели барды в СССР

Фестивали бардовской песни в СССР начали активно проводиться с конца 1960-х годов и быстро стали массовым культурным явлением. Самым известным из них стал фестиваль авторской песни памяти Валерия Грушина под Самарой, который ежегодно собирал десятки тысяч участников со всей страны. На слеты приезжали любители и профессиональные авторы-исполнители, звучали песни о дружбе, дороге, истории и повседневной жизни. Концерты проходили под открытым небом, в формате свободного исполнения, без жесткой эстрадной системы. Такие фестивали стали важной частью неофициальной культурной среды СССР и сыграли заметную роль в развитии жанра авторской песни.

В этой традиции особое место занял автор и исполнитель Олег Митяев, которому исполняется 19 февраля 70 лет.

В молодости он работал на заводе, служил в армии, затем окончил Челябинский институт физической культуры и ГИТИС. Писать песни начал в конце 1970-х, широкую известность ему принесла композиция «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», ставшая неофициальным гимном бардовского движения.

В 1980–1990-е годы Митяев активно гастролировал, выпускал альбомы и участвовал в крупнейших фестивалях авторской песни, включая Грушинский. Со временем его творчество вышло за рамки бардовской сцены — он собирал большие концертные залы в России и за рубежом. Олег Митяев удостоен звания народного артиста России и остается одним из самых известных представителей жанра авторской песни.

Его песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...», «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», «Лето — это маленькая жизнь» знают миллионы поклонников бардовской песни.