В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

Паблики тарологов, которые наживаются на горе семей участников специальной военной операции (СВО), должны быть лишены регистрации. С таким требованием о защите интересов родственников бойцов выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.

Парламентарий призвал провести проверку подобных сообществ. По его информации, так называемые ясновидящие проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев на фронте. Многие такие паблики при этом имеют регистрацию в Роскомнадзоре как СМИ, поделился Свищев.

«Направляю запрос в Роскомнадзор с требованием провести проверку и, если факты подтвердятся, отозвать регистрацию СМИ у таких сообществ. Нельзя прикрываться статусом медиа, чтобы безнаказанно грабить семьи героев», — подчеркнул депутат.

До этого «Лента.ру» проводила исследование, как гадалки и тарологи следят за ходом СВО.