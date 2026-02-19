$76.1590.27

В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

Lenta.ru

Паблики тарологов, которые наживаются на горе семей участников специальной военной операции (СВО), должны быть лишены регистрации. С таким требованием о защите интересов родственников бойцов выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.

В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов
© Лента.Ru

Парламентарий призвал провести проверку подобных сообществ. По его информации, так называемые ясновидящие проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев на фронте. Многие такие паблики при этом имеют регистрацию в Роскомнадзоре как СМИ, поделился Свищев.

«Направляю запрос в Роскомнадзор с требованием провести проверку и, если факты подтвердятся, отозвать регистрацию СМИ у таких сообществ. Нельзя прикрываться статусом медиа, чтобы безнаказанно грабить семьи героев», — подчеркнул депутат.

До этого «Лента.ру» проводила исследование, как гадалки и тарологи следят за ходом СВО.