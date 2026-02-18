«Росатом» отправил атомный ледокол «Сибирь» в Финский залив

«Росатом» по просьбе Минтранса России направил атомный ледокол «Сибирь» в Финский залив, где из-за сильных морозов возникла угроза судоходству.

В госкорпорации сообщили, что в последние недели в Европе и европейской части России установились экстремальные морозы. Финский залив впервые за несколько лет начал замерзать: льдом покрыто около 80% акватории, его толщина достигает 40 см.

«Впервые за долгие годы к «Росатому» обратился Минтранс с просьбой направить в Финский залив атомный ледокол», — цитирует пресс-службу «Росатома» РИА Новости.

Уточняется, что ледокол уже подходит к Санкт-Петербургу и скоро прибудет в порт Приморск Ленинградской области, чтобы приступить к «обеспечению ледокольных проводок».

Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что Финский залив может столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет.