Артемий Лебедев матом высказался о закрывшей визовые центры для россиян стране

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев матом высказался о Канаде, закрывшей визовые центры для россиян. Свое возмущение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что у него есть канадская виза, которая действует до 2027 года. При этом он обратил внимание на то, что россияне, впервые получающие документ, не смогут его оформить в родной стране.

Дизайнер счел такое положение унизительным для граждан России.

«Я унизительное отношение к себе не поддерживаю. Если кто-то хочет меня унизить, он сам *** [дурак], я просто с ним не общаюсь, а не пытаюсь найти способы как бы все-таки мне заискивающе к этим людям, которые не хотят со мной иметь дело, вступать в какие-то отношения. Поэтому Канада не хочет давать мне визы — да и пошла на ***», — заявил блогер.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов призвал соотечественников не посещать Канаду из-за «совокупности негативных факторов». Тем же гражданам России, кто находится в стране, он посоветовал всегда быть начеку.

В конце января стало известно, что визовые центры Канады в России прекратили прием заявок. Россиянам порекомендовали подавать заявки на документы в других странах.