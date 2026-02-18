Туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде

Россиянка из Норильска, пострадавшая в аварии в районе Паттайи, пришла в сознание и постепенно восстанавливается. Об этом рассказал ее супруг Андрей в видеообращении из больничной палаты, сообщает РИА Новости.

По его словам, состояние Евгении улучшилось: она находится в сознании, однако из-за развившейся пневмонии врачи пока не отключают ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчина отметил, что супруга уже может общаться — во время визита друзей она отвечала им, набирая текст одним пальцем на смартфоне.

Андрей добавил, что медики рассматривают возможность отключения от ИВЛ, так как пациентка способна дышать самостоятельно, но пока сохраняются осложнения, врачи предпочитают не спешить.

Супруги попали в тяжелое ДТП 7 февраля во время поездки к открытому зоопарку Кхао Кхиео. Их мотоцикл столкнулся с другим транспортом. Мужчина получил переломы ребер, бедра и голеностопа правой ноги, ему провели операцию. Его жена перенесла черепно-мозговую травму, находилась в коме, получила переломы ноги и ребер с повреждением легких и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Радиоточка НСН».