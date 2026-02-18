Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

Умер автор песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров. Ему был 51 год, сообщила вдова певца Ирина Круг в своей группе "ВКонтакте".

© Соцсети

Она отметила, что благодаря его искренним и гениальным композициям началась ее творческая жизнь.

"Дорога от души к душе", "Первая осень разлуки" – строки песен, ставшие знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране", – подчеркнула Круг.

Вдова певца принесла свои соболезнования близким Бочарова, указав, что память о нем сохранится в сердце.

Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника, из-за чего был прикован к инвалидной коляске.

После окончания школы Бочаров начал заниматься гитарой и сочинять песни. Его тексты впечатлили Михаила Круга и артист включил несколько работ Бочарова в свой репертуар. Он исполнил композиции "Первая красавица", "Раз-два-три" и другие.