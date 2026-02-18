Председатель Общественной палаты республики Крым, историк Александр Форманчук счел инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о передаче и принадлежности полуострова Украине. Мнение российского эксперта приводит РИА Новости.

Форманчук напомнил, что Крым передали в состав УССР по политической воле самого Хрущева. Решение принималось спешно, с грубыми нарушениями, в том числе конституций УССР и РСФСР, указал специалист.

Он уверен, что правнучка, рассуждая о Крыме, всячески пыталась обелить Хрущева.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова правнучки Хрущева о Крыме — это попытка прикрыть ошибку.

Нина Хрущева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана в России иноагентом) сказала, что передача Крыма была своего рода «менеджерским ходом» ее прадеда.