В российском городе тела умерших хранили рядом с продуктами

В Среднеколымске в Якутии тела умерших вынуждены хранить в подвале рядом с продуктами по одной причине. Жители якутского города пожаловались властям на отсутствие морга, передает SakhaDay.

Россияне поделились, что до приезда криминалистов трупы хранятся в подвале рядом с провизией, которую завозят предприниматели. Одна из жительниц Среднеколымска отметила, что проблема с моргом возникла давно. Она привела в пример историю, когда жителям приходилось отогревать покойника перед вылетом в город судмедэксперта.

Также жители посетовали на то, что у местной станции скорой помощи нет гаража для автомобилей. Власти подчеркнули, что разберутся с этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Николаевка в Красноярском крае на свалке нашли упаковки от цинковых гробов участников специальной военной операции (СВО).