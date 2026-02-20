Умер уральский учёный, нашедший останки семьи Романовых

Ушел из жизни ученый, который нашел тайное захоронение расстрелянной семьи Николая II. Геолог Александр Авдонин скончался в Екатеринбурге на 94-м году жизни, сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

© Семехин Анатолий/Фотохроника ТАСС

Именно Авдонин вместе с писателем Гелием Рябовым в 1979 году обнаружил останки царской семьи на старой Коптяковской дороге. Почти 12 лет они держали это в секрете и только в 1991-м рассказали о находке, создав фонд «Обретение».

В музее ученый работал с 1993 года, позже возглавил отдел истории династии Романовых и добился открытия отдельного зала памяти. Он также инициировал «Романовские чтения», которые до 2018 года проходили в Екатеринбурге и Алапаевске.

Ипатьевский дом, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляли Николая II с семьей и прислугой, был снесен в сентябре 1977 года. Власти объяснили это неотложной потребностью в реконструкции улиц.

Ранее сообщалось о смерти актера и вокалиста группы Shortparis Николая Комягина.