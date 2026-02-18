Россиян предупредили о рисках использования иностранных соцсетей

Развитие собственной цифровой инфраструктуры назвали ключевым направлением политики России
Попытки Министерства внутренней безопасности США (DHS) заставить ИТ-гигантов передать данные о критиках Дональда Трампа свидетельствуют о готовности США использовать цифровые инструменты не только внутри страны, но и в отношении иностранных пользователей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.
"Конечно, представители администрации Дональда Трампа не будут лично стучаться в дверь россиянам, но речь здесь идет не о конкретных людях, а о массивах информации", - сказал он.
По его словам, такие данные могут использоваться для аналитики, давления, санкционной политики, информационных операций или формирования ограничительных списков.
"Если инфраструктура хранения и обработки находится за рубежом, то доступ к этим массивам регулируется не российским правом, а решениями другой страны. Именно поэтому развитие собственных ИТ-платформ и цифровой инфраструктуры стало ключевым направлением нашей политики", - сказал Малькевич.
Сопредседатель комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета при Минцифры России Андрей Быстрицкий считает такие действия предсказуемыми.
"Рано или поздно все те институты, что регулируют жизнь людей в привычном нам "реальном" мире в той или иной форме переместятся и в мир "виртуальный". Хотя на самом деле реальность одна. В привычном нам мире есть, к примеру, свобода слова. Но она не подразумевает никакой анонимности. Совсем наоборот, законы защищают эту свободу слова, потому что люди не анонимны, у всех есть имя. И чтобы люди не боялись говорить и существуют законы, охраняющие их права", - отметил он.