Россиян предупредили о рисках использования иностранных соцсетей

Попытки Министерства внутренней безопасности США (DHS) заставить ИТ-гигантов передать данные о критиках Дональда Трампа свидетельствуют о готовности США использовать цифровые инструменты не только внутри страны, но и в отношении иностранных пользователей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

"Конечно, представители администрации Дональда Трампа не будут лично стучаться в дверь россиянам, но речь здесь идет не о конкретных людях, а о массивах информации", - сказал он.

По его словам, такие данные могут использоваться для аналитики, давления, санкционной политики, информационных операций или формирования ограничительных списков.

"Если инфраструктура хранения и обработки находится за рубежом, то доступ к этим массивам регулируется не российским правом, а решениями другой страны. Именно поэтому развитие собственных ИТ-платформ и цифровой инфраструктуры стало ключевым направлением нашей политики", - сказал Малькевич.

Сопредседатель комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета при Минцифры России Андрей Быстрицкий считает такие действия предсказуемыми.