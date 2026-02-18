«Пишите, не стесняйтесь»: Симоньян ответила на критику из-за ее внешнего вида

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в среду, 18 февраля, ответила на критику своего внешнего вида со стороны пользователей Сети, которые обвинили ее в «подчеркивании побочных эффектов» онкологии. В частности, они отметили обтягивающие штаны при худобе и лысую голову журналистки.

© Вечерняя Москва

— Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на пять килограммов за время химии (химиотерапии — прим. «ВМ»), как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине. Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

12 февраля Маргарита Симоньян впервые появилась на публичном мероприятии без парика, который ей приходилось носить из-за прохождения химиотерапии. Журналистка приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которого ее наградили званием «Почетный гражданин Краснодара».