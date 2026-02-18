Блиновскую отправили в лазарет ИК из-за серьезной болезни

Блогер Елена Блиновская попала в лазарет ИК-1. У нее подозревали воспаление легких, сообщает Mash.

Воспаление выявили из-за проблем с отоплением женской зоны в поселке Головино Владимирской области.

По информации Telegram-канала, 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе. Уточняется, что на протяжении трех суток в колонии отсутствовало отопление, температура опускалась до -15°C.

По словам представителей УФСИН, сотрудники своевременно снабжали осужденных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями.

Как отмечается, по меньшей мере двадцать заключенных пожаловались медикам на недомогания: температуру, кашель и насморк. Среди таких заключенных была Блиновская, пишет канал.

Воспаление легких у блогера не подтвердили, однако чувствует она себя плохо с конца минувшего месяца, подчеркнул ее адвокат Булат Солтаханов.

Весной 2025 года Блиновская получила 4,5 года колонии общего режима. С учета зачета времени под следствием и на домашнем аресте выйти на свободу она может ориентировочно в 2028 году — возможно и УДО.