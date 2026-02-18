Заповедная арифметика: в Пинежье провели учет лесных жителей

В Пинежском государственном заповеднике (Архангельская область) завершился ключевой этап зимнего маршрутного учета (ЗМУ) животных. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© пресс-служба ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»

В текущем сезоне мониторинг проводился силами объединенной группы двух особо охраняемых природных территорий: к сотрудникам заповедника присоединились специалисты национального парка «Русская Арктика». Суммарно за четыре дня десять экспертов преодолели около ста километров таежных маршрутов.

Методика ЗМУ позволяет одновременно оценить состояние популяций большинства обитающих в регионе видов - от копытных (лось) и крупных хищников (волк, рысь, росомаха) до пушных зверей и тетеревиных птиц.

Учет проводится в несколько этапов: сначала осуществляется «затирка» старых следов, а также измеряется глубина снега, затем - подсчет свежих пересечений маршрута. На обследованных участках зафиксирована активность лосей, зайцев-беляков, куниц, норки, горностая, ласки, белки, глухаря, тетерева и рябчика. При этом свежих следов крупных хищников - волка, рыси и росомахи - в ходе февральских выходов обнаружено не было.

Полевой этап работ осложнялся метеоусловиями: специалистам приходилось расчищать маршрут от поваленных снегом деревьев и преодолевать глубокий рыхлый снег.

Мониторинг численности животных в Пинежском заповеднике ведется с 1982 года. Эти данные необходимы для оценки антропогенного влияния на экосистемы и естественной динамики популяций видов.