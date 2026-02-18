Видео с записью слов Миронова об идиотах у здания Роскомнадзора оказалось поддельным

В соцсетях распространилось видео, где, предположительно, возле здания Роскомнадзора (РКН) в Китайгородском проезде в Москве из спрятанной колонки звучало заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, критикующего РКН из-за блокировки Telegram. Автор видео сказал, что запись транслировалась около 40 минут.

«Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты!» — слышно на записи часть заявления Миронова.

Ролик оказался поддельным.

Депутат прокомментировал появившееся видео. По его словам, к «народному творчеству» у здания РКН ни он, ни партия отношения не имеют. Миронов напомнил, что использование голоса без разрешения — это правонарушение.

«А если завтра эту же запись у другого учреждения начнут транслировать — согласитесь, это уж совсем некрасиво будет. Так что, разделяя побудительные мотивы инициаторов акции, выбранные ими методы поддержать не могу», — сказал он.

Здание, появившееся на видеозаписи, похоже на настоящее здание РКН в Москве, однако в ролик не попал ни адрес, ни табличка с названием организации. Присутствующие на видео элементы свидетельствуют о том, что на ролике здание от 2018 года. С того момента рядом со зданием установили дорожный знак, убрали столбики с цепями и клумбы рядом с ними.Также само видео выглядит статично: без падающего снега, людей, следов на снегу, звуков пения птиц, отражения проезжающих автомобилей в зеркале здания, что может наталкивать на мысль, что запись является фейковой.

В недостоверности ролика также уверена «Газета.Ru». «Появившаяся в сети видеозапись, на которой рядом с офисом Роскомнадзора (РКН) в Москве видна колонка, из которой доносится речь лидера партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова, критикующего замедление мессенджера Telegram в РФ, оказалась недостоверной», — говорится в материале издания.

Инфоповодом для видеоролика могло стать то, что Сергей Миронов Совет безопасности РФ с просьбой оценить целесообразность действий Роскомнадзора, начавшего с 10 февраля частичное замедление работы Telegram в России. Миронов считает, что это решение вызвало «крайне неоднозначную реакцию в обществе» и может «создавать риски для безопасности граждан».

Видеозапись, на которой возле здания РКН в Москве играет колонка с записью высказываний Сергея Миронова против Роскомнадзора, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».