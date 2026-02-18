СберПрайм назван сбалансированной мультисервисной подпиской
Подписка СберПрайм возглавила рейтинг мультисервисных подписок Frank RG. Аналитики Frank RG присвоили ей первое место в номинации «Самая сбалансированная подписка» за оптимальное сочетание цены, наполнения, оценки пользователей и реальной выгоды для клиентов.
По итогам 2025 года СберПрайм также занял лидерскую позицию в интегральном рейтинге, возглавив его в регионах. Кроме того, на первое место по используемой выгоде среди клиентов с высоким доходом в минувшем году вышла подписка СберПрайм+.
Эксперты делят баллы рейтинга на стоимость годовой подписки. Итоговая цифра показывает, сколько баллов полезности клиент покупает за каждые 100 рублей.
Подписчики СберПрайм+ получили бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам в «ЛитРес», две бесплатные медицинские консультации в СберЗдоровье и кэшбек до 20 процентов при заправке автомобиля с сервисом «Заправь Авто».
«Мы продолжаем развивать продукт, который экономит время и деньги. Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов и помогаем им решать повседневные задачи с помощью универсального решения, которым к тому же можно пользоваться вместе с близкими. Лидерство в регионах и среди клиентов с высоким доходом доказывает, что подписка находит отклик у самой разной аудитории. Сегодня СберПрайм выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растет с каждым месяцем», — отметила лидер Прайма Анна Кашницкая.