СберПрайм назван сбалансированной мультисервисной подпиской

Подписка СберПрайм возглавила рейтинг мультисервисных подписок Frank RG. Аналитики Frank RG присвоили ей первое место в номинации «Самая сбалансированная подписка» за оптимальное сочетание цены, наполнения, оценки пользователей и реальной выгоды для клиентов.

По итогам 2025 года СберПрайм также занял лидерскую позицию в интегральном рейтинге, возглавив его в регионах. Кроме того, на первое место по используемой выгоде среди клиентов с высоким доходом в минувшем году вышла подписка СберПрайм+.

Эксперты делят баллы рейтинга на стоимость годовой подписки. Итоговая цифра показывает, сколько баллов полезности клиент покупает за каждые 100 рублей.

Подписчики СберПрайм+ получили бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам в «ЛитРес», две бесплатные медицинские консультации в СберЗдоровье и кэшбек до 20 процентов при заправке автомобиля с сервисом «Заправь Авто».