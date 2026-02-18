Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2026 году самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, информатика и биология. Обществознание выбрали 296 447 участников (39,7 процента), информатику — более 21,7 процента, биологию — 20,3 процента. Данные Музаев представил в среду, 18 февраля, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

В пятерку лидеров также вошли физика и химия. По словам главы Рособрнадзора, доля сдающих эти предметы в 2026 году превысила показатели 2025 года, что, по его мнению, отражает растущий интерес школьников к точным и естественно-научным дисциплинам.

ЕГЭ начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдут экзамены по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике. 15 июня планируется сдача биологии, географии и письменной части иностранных языков, 18–19 июня школьники сдадут устную часть иностранных языков и информатику.

Музаев отметил, что расписание экзаменов сохранено, а Рособрнадзор контролирует процесс для обеспечения прозрачности и равных условий. Он призвал участников заранее готовиться и использовать все возможности для успешной сдачи ЕГЭ, передает РИА Новости.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило количество минимальных баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы.