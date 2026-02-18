Миронов объяснил важность запрета организации молельных домов в квартирах

В России необходимо ввести запрет на использование квартир как молельных домов. В том числе недопустимо проведение в них обрядов и церемоний, так как это мешает жителям соседних квартир. Об этом в беседе с 360.ru заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, его поддерживают многие депутаты, а также сами жители, которые сталкивались с подобными ситуациями. Миронов заявил, что они неоднократно обращались к нему с жалобами на скопление посторонних людей в подъездах, конфликты, нарушения правил поведения.

"Наша позиция — массовые богослужения проводить только в предназначенных для этого культовых помещениях, - подчеркнул депутат. - Если хотите, чтобы уважали ваши взгляды, уважайте покой и традиции окружающих".

Напомним, аналогичный законопроект о запрете размещения молельных комнат в жилых домах в Госдуму внесли "Новые люди". Зампред фракции Владислав Даванков оценил шансы на принятие инициативы как "стопроцентные", подчеркнув, что документ, доработанный с учётом позиции правительства, поддерживают большинство депутатов.