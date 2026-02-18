Студенты Подмосковья создали проект для знакомства с культурой народов России

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлению «Информационные системы и программирование», реализовали проект, направленный на укрепление межнационального взаимопонимания и сохранение культурного наследия России, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Студенты Шарафуллин Тимур, Маркина Алена, Самойленко Иван и Бабуркин Андрей под руководством преподавателя Брылевой Анастасии разработали инновационный онлайн-ресурс «Эхо Предков». Интерактивный портал представляет собой карту, на которой отображены культура, ремесла и история малых народов России», — говорится в сообщении.

Сайт призван познакомить пользователей с разнообразием культур, традиций и обычаев коренных малочисленных народов нашей страны. Каждая точка на интерактивной карте соответствует определенному региону или народности, предлагая пользователям возможность виртуально погрузиться в атмосферу быта, искусства и истории каждого народа.

Особое внимание в проекте уделено сохранению уникальных элементов культуры, находящихся под угрозой исчезновения.