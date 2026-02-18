Житель Подмосковья устроил из гаражей общежития и сдавал их мигрантам

Житель Ногинска оборудовал шесть гаражей под «хостелы» и сдавал их мигрантам. Иностранцы платили мужчине по семь тысяч рублей в месяц. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

© Вечерняя Москва

— Он сдавал помещения мигрантам в аренду с ноября прошлого года, получая по семь тысяч рублей в месяц с каждого (мигранта — прим. «ВМ»), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В гаражах проживали семеро приезжих. В их отношении составили административные протоколы. Каждого иностранца оштрафовали на пять тысяч. В отношении жителя Подмосковья завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. На время следствия его отпустили, но он должен являться к следователю по первому вызову.

Ранее 65-летняя жительница Лобни решила нелегально заработать и начала регистрировать мигрантов в квартирах местных жителей. От иностранцев женщина получала от четырех до семи тысяч рублей. В свою очередь владельцам квартир она платила 2,5 тысячи. В итоге пенсионерку задержали и завели уголовное дело.