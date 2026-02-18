Хинштейн объяснил решение отправиться из Курска на реабилитацию в Москву

Губернатор Курской области Александр Хинштейн завершил курс лечения после ДТП. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что безмерно признателен курским врачам, которые провели ему блестящую операцию.

«Но сейчас как таковое лечение завершено, идет именно реабилитация», — сказал он.

Хинштейн объяснил, что для него важны сроки, и только в профильном федеральном центре в столице он сможет быстрее завершить курс восстановления.

Хинштейн попал в автомобильную аварию 22 января. Он пояснил, что к ДТП привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Позднее губернатор раскрыл, что у него диагностировали переломы бедренной кости, трех ребра, двух поперечных отростков позвонка.

«Это не смертельно, но достаточно неприятно», — отметил он.

После ДТП чиновник проводит рабочие встречи прямо в палате.