Церковный праздник сегодня: традиции и запреты

В среду, 18 февраля 2026 года, православные христиане отмечают попразднство Сретения Господня и чтут память нескольких святых, среди которых особо выделяется мученица Агафия Палермская (Агата Сицилийская). В этот день также совершается память мучеников Феодулии, Елладия, Макария и Евагрия, святителя Феодосия Черниговского, а также новомучеников, пострадавших в XX веке. Подробности — в материале «Рамблера».

Главные святыни дня — иконы Божией Матери: Елецкая-Черниговская, Сицилийская (Дивногорская) и образ «Взыскание погибших». Каждая из этих икон имеет богатую историю и почитается верующими как чудотворная.

Традиции дня

В народном календаре святая Агафия считалась покровительницей домашнего скота, ее также называли Агафья-Коровница или Скотница. Крестьяне молились ей о защите животных от болезней и падежа. Кроме того, святую почитали как заступницу от пожаров. Существовал обычай освящать хлеб и бросать его в огонь — считалось, что это убережет дом от возгорания.

Кто отмечает именины

В этот день именины отмечают Антоний, Александра, Макарий, Василиса и Михаил. Многие верующие в день своих именин стараются посетить храм, чтобы помолиться своему святому покровителю.

Запреты и ограничения

Продолжается Сырная седмица (масленица) — последняя неделя перед Великим постом. Это сплошная седмица, когда отменяется пост в среду и пятницу, однако из рациона уже исключается мясо. Верующим разрешается употреблять молочные продукты, яйца и рыбу, готовясь к постепенному вхождению в пост.