Выяснилось, почему в России сократился урожай ржи, гречихи и риса

Валовой сбор зерна в России в 2025 году составил почти 139 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Это на 10% больше, чем годом ранее, но по некоторым культурам отмечается снижение урожая, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в прошлом году урожай ржи, как озимой, так и яровой, снизился до 1 млн тонн против 1,2 млн в 2024 году. Сбор гречихи просел до 923 тыс. тонн с 1,2 млн годом ранее, а урожай риса снизился с 1,25 млн до 1,19 млн тонн. В то же время пшеницы, подсолнечника, льна и ячменя, напротив, собрали больше.

Эксперты отмечают, что урожай ржи в России сокращается уже не первый год. Всему виной изменение вкусовых предпочтений россиян – продукт постепенно выходит из рациона питания. На этом фоне фермеры повсеместно сокращают посевные площади под эту культуру.

Меньше стала популярна и гречка. Объемы ее производства также сокращаются уже не первый год. Что касается риса, то в снижении его сбора виновато сокращение посевных площадей в 2025 году на 4%. Однако урожайность этой крупы в прошлом году достигла рекордного значения – 63 центнера с гектара. Именно поэтому валовой сбор хоть и сократился, но незначительно – на 5%.

Тем временем эксперты успокаивают - дефицита этих культур в России ждать не стоит. Снижение урожая объясняется ограниченным спросом и низкой доходностью, а не погодными условиями.

