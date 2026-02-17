В Москве из леса спасли женщину, которой стало плохо во время похода

В Москве женщине стало плохо во время похода в лесу, потребовалась помощь экстренных служб. Об этом сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 17 февраля — в службу 112 обратился мужчина. Он рассказал, что из-за глубокого снега не может самостоятельно вывести из леса свою спутницу, которой стало плохо во время похода в Новомосковском административном округе.

На место выехали сотрудники экстренных служб, а специалист поискового отряда «ЛизаАлерт» помог уточнить координаты. Спасатели нашли туристов и с помощью местных жителей с мотобуксировщиками вывезли пострадавшую на носилках. Ее передали медикам, мужчина от госпитализации отказался.