В МВД опровергли слухи о заборе слюны для теста на алкоголь

Информация о том, что правительство РФ предложило проверять водителей на алкоголь с помощью анализа слюны, не соответствует действительности, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ряд изданий накануне распространил информацию о якобы предлагаемых МВД России изменениях в Правила освидетельствования на состояние опьянения.

В частности, ряд экспертов ошибочно предположил, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны, пояснила Волк.

Представитель подчеркнула, что предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения в настоящий момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение.

«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», — разъяснила Волк.

Для определения признаков алкогольного опьянения, уточнила она, по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. Применение этих устройств планируется осуществлять исключительно с согласия водителя.

Представитель МВД констатировала, что эти меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а сотрудникам полиции — оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков.