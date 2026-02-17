Родители спасают ставшую бездомной в Таиланде участницу «Дома-2»

© Telegram-канал Baza

Мастер спорта по гимнастике, бывшая участница шоу «Дом-2» и порноактриса Юлия Реутова была обнаружена в Таиланде — девушка живет в палатке на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Про ситуацию с Реутовой стало известно после того, как ее заметил российский блогер Нурлан Багиров. Он утверждает, что во время прогулки по Паттайе случайно увидел неухоженную девушку, которая говорила на русском языке. Багиров попытался помочь ей, но девушка отказалась.

Эту историю он рассказал в соцсетях, после чего с ним связался бывший муж Реутовой. Мужчина заявил, что узнал в сообщении Багирова свою экс-супругу. По его словам, Реутова является гражданкой Украины, но в 2021 году она получила российский ВНЖ. После этого она жила в Москве, но за месяц до начала СВО приехала в Киев. После начала украинского конфликта Реутова не смогла вернуться в Россию и перебралась в Польшу.

Через какое-то время ее пригласили в Таиланд на съемки музыкального клипа, но там Реутова начала употреблять наркотики, после чего ее психологическое состояние резко ухудшилось. Контракт на съемки был расторгнут, а сама Реутова начала воровать и устраивать поджоги. Источник утверждает, что последний год она живет на пляже в палатке — ее пытаются поддерживать местные активисты.

Отмечается, что 18 февраля к Реутовой собираются прилитеть родители. Блогер Нурлан Багиров также заявил, что готов помочь девушке финансово — Реутовой необходимо пройти психологическое лечение и восстановить документы.