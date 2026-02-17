Более половины россиян регулярно сортируют бытовой мусор

Более половины россиян (52,5 процента) регулярно занимается сортировкой бытового мусора. Эти данные следуют из ежегодного опроса, который проводит Российский экологический оператор (РЭО).

Из них 26 процентов сортируют отходы на два контейнера (для вторсырья и смешанного мусора), а еще 26,4процента выделяют отдельные фракции вторичного сырья, такие как бумага, стекло и алюминий.

Чаще всего о сортировке сообщают женщины (56 процентов), жители крупных городов (61 процент) и люди в возрасте 35-54 лет (около 57 процентов).

Наиболее активные участники раздельного сбора живут в Подмосковье (69 процентов), Липецкой области (68 процентов), Москве (66 процентов), Башкирии (64 процента) и Санкт-Петербурге (61 процент).

РЭО подчеркнул значимость разделения отходов, отмечая, что это важный шаг к созданию экономики замкнутого цикла и снижению объемов захоронения мусора, сообщает РИАМО.

Ранее начальник отдела экоцентра «Битцевский лес» Юлия Чижова напомнила россиянам о важности раздельного сбора мусора и рециклинге. Она подчеркнула необходимость повторного использования вещей, отработавших свой срок.