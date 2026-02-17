Россияне подали в суд на авиакомпанию из-за запаха экскрементов от попутчика

Семья подала в суд на авиакомпанию «Россия» из-за запаха экскрементов от попутчика во время полета. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Иск Руслана, Марии и несовершеннолетних Джессики и Моники о защите прав потребителей зарегистрировал Кировский районный суд. В материалах дела говорится, что на борту самолета, летевшего 22 ноября 2025 года из Сочи в Санкт-Петербург, был пассажир с испачканной продуктами жизнедеятельности одеждой. От мужчины исходил неприятный запах, который потревожил его попутчиков. В связи с этим истцы попросили взыскать с российского перевозчика миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

«С пассажиром не все просто, если верить материалам, мужчина в возрасте и отнесен к категории с ограниченной подвижностью. Командир воздушного судна в тот момент решил, что гражданин не создает ситуаций, угрожающих безопасности полета, и не нарушает правила поведения на борту», — написала Лебедева, добавив, что по делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее пилоты самолета Air Canada объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине. Им пришлось выполнить две широкие петли в небе, чтобы сбросить топливо, и вернуться в аэропорт вылета.