В России предложили изменить возраст продажи алкоголя

Возраст продажи алкоголя в России необходимо изменить, повысив с 18 до 21 года. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

При этом, по его словам, можно ввести послабления и разрешить продажу пива с 18 лет. Однако возрастной порог употребления крепкого алкоголя должен быть повышен, считает Гриб. Он пояснил, что к 21 годам у граждан формируется более высокий уровень ответственности.

«Возможно, стоит рассмотреть поэтапное повышение: например, с 2027 года разрешить употребление алкоголя с 19 лет, с 2028 года — с 20 лет, а с 2029 года — уже установить порог в 21 год», — порассуждал замсекретаря ОП.

Он добавил, что ужесточение правил продажи спиртного позволит снизить уровень алкоголизма среди молодежи, а также благотворно повлияет на статистику по ДТП и преступлениям.

Ранее член ОП Сергей Рыбальченко предложил перенять позитивный опыт Советского Союза по борьбе с алкоголем. По его словам, принимавшиеся в стране ограничительные меры привели к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста.