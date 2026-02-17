Царица затопила улицы в крупном российском городе

В Волгограде вышла из берегов река Царица — в результате затопило две улицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда, к разливу привело обильное таяние снега. В итоге река затопила проезжую часть на двух улицах. В данный момент соответствующие службы ведут работу по отводу воды от частных жилых домов.

«В связи с обильным таянием снега, вызванным резким повышением температуры воздуха, значительный приток талых вод в балке (устье реки Царицы) со стороны Городищенского района привел к подтоплению проезжей части дороги на дамбе, соединяющей улицы Полоненко и Елецкую. В целях обеспечения безопасности временно ограничен проезд транспортных средств по автомобильным дорогам улиц Елецкой и Полоненко», — рассказали в мэрии.

