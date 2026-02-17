Российская визажистка сделала макияж дочери Трампа

Кристина Murmyau (настоящая фамилия — Шнякина), визажистка из поселка Фершампенуаз в Челябинской области, сделала макияж для дочери президента США Дональда Трампа Тиффани. Их встреча состоялась в Дубае, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, дочь Трампа от актрисы Марлы Мейплз вышла на Кристину Шнякину сама — увидела безупречные стрелки и связалась через общих знакомых. Кристина специально прилетела в Дубай, где Тиффани была по делам с мужем.

Американка рассказала, что всегда старается обращаться к русским специалисткам. Она добавила, что россиянки работают аккуратно, чисто, скрупулёзно, обращают внимание на форму лица, анатомию.

«Можете мной гордиться! Тиффани Трамп, милая, красивая Буся! Я даже не волновалась, ни капельки. Буду внукам рассказать», — призналась, в свою очередь, Шнякина.

Журналисты заметили, что Кристина работает в сфере мейкапа 11 лет, начинала карьеру в Челябинске, позже переехала в Москву. Ее приглашали делать макияж для певицы Мари Краймбрери и бьюти-блогера Оксаны Самойловой.

32-летняя Тиффани Трамп изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. С 2017 по 2020 год проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

После окончания Школы права осталась в университете и в настоящий момент является научным сотрудником профессора Шона Хопвуда.