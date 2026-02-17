Синоптик Шувалов: в Татарстане похолодает на 10 — 12 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Татарстане в ближайшие дни.

В беседе с «Бизнес Online» он заявил, что ожидается похолодание на 10 — 12 градусов, а следующий снегопад начнётся в пятницу, 20 февраля.

«Погода не очень простая. Прогнозировать приход весны стоит, только когда можно более — менее уверенно судить об изменениях погоды. Хочется, конечно, чтобы всё побыстрее случилось, но пока, так сказать, человек предполагает, а бог располагает», — отметил Шувалов.

В разговоре с Радио «Комсомольская правда» синоптик также высказался о том, станет ли зима в Москве самой снежной за 60 лет.

«Но я хочу сказать, что общее количество осадков у нас будет, скорее всего, сравнимое с нормой, лишь чуточку превышающим норму. Очень большое количество осадков всё-таки на востоке и юго-востоке Центрального федерального округа», — сообщил он.

В качестве примера Шувалов привёл Нижний Новгород, который в январе дал 250% месячной нормы, а к середине февраля — уже 130%.

