Число повреждений жилья из-за непогоды этой зимой выросло в пять раз

Из-за частых длительных снегопадов количество заявленных в компанию повреждений имущества выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее число страховых событий зафиксировано в Краснодарском крае, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Кемеровской областях.

В большинстве случаев причиной ущерба стал ураганный ветер: порывы повреждали кровлю частных домов, срывали элементы фасадов и нарушали конструкции зданий. Отдельные эпизоды были связаны со снеговой нагрузкой, приведшей к деформации крыш.

Средняя сумма компенсации составила порядка 90–100 тыс. руб.

«Причины повреждений во многом зависят от региона: в южных и центральных субъектах чаще фиксируются последствия сильного ветра и осадков, в Сибири и на Урале — снеговой нагрузки. Даже несколько часов штормового ветра могут привести к серьезным затратам на восстановление кровли и фасада. Страхование позволяет собственникам оперативно компенсировать ущерб и снизить финансовую нагрузку», — говорит Татьяна Ходеева, руководитель управления с­­трахования имущества физлиц «АльфаСтрахование».