Журналиста Баданина объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора издания «Проект» Романа Баданина (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из информации в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

По какой именно статье разыскивают Баданина, не уточняется.

В сентябре Баданин дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором, в числе прочего, заверил его, что никогда не предоставлял спонсорам отчетов о KPI, то есть статистику о просмотрах и репостах материалов издания «Проект».

Однако RT еще в 2021 году в ходе расследования обнаружил документы, которые не только подтверждают сотрудничество главного редактора с крупными фондами США и Европы, но и предоставление им отчетов о статистике просмотров материалов и количестве читателей сайта.

Также в интервью Баданин рассказал, что продолжает получать финансирование от крупных институциональных организаций ЕС и США.

