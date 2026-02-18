МЧС предупредило жителей Подмосковья о снегопаде, метели и ветре в четверг
В четверг, 19 февраля, в Московской области ожидаются снегопад, метель и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение суток 19 февраля в Московской области ожидается очень сильный снег. Метель, ветер порывами 12–17 м/с, на дорогах снежные заносы», – говорится в сообщении.
В МЧС призвали жителей Подмосковья быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.