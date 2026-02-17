Писатель Драгунский заявил, что причиной смерти Бавильского стала болезнь

Причиной смерти писателя Дмитрия Бавильского стала болезнь, сообщил РИА Новости писатель и журналист Денис Драгунский.

По его словам, Бавильский скончался в больнице. Подробностей Драгунский не привел, отметив лишь, что последние пару месяцев тот отсутствовал в соцсетях.

О смерти писателя стало известно 17 февраля. Бавильский умер в возрасте 57 лет.

Он обрел известность благодаря своим романам "Вавилонская библиотека", "Семейство пасленовых", "Едоки картофеля", "Невозможность путешествий" и другим.