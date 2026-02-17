Второй пациент с оспой обезьян выписан из больницы в Подмосковье

Второй заболевший оспой обезьян в Подмосковье выписан, сообщается в Telegram-канале Домодедовской больницы.

«Один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. В настоящее время в Домодедовской больнице остается один пациент с диагнозом «оспа обезьян». Состояние его удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три пациента с оспой обезьян проходят лечение в Домодедовской больнице. Первый из них был выписан 15 февраля.