Госдума приняла закон о штрафах работодателям за сокрытие несчастных случаев

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли законопроект, который вводит штрафы до 150 тысяч рублей за сокрытие работодателем достоверной информации о несчастном случае. Об этом стало известно во вторник, 17 февраля.

© Вечерняя Москва

Проект внесла группа депутатов от «Единой России» еще в мае прошлого года. Уточняется, что в последнее время был зафиксирован серьезный рост травматизма, в частности, из-за рядя несчастных случаев, которые были скрыты работодателем. Таким образом, по мнению парламентариев, они стараются уйти от ответственности, опасаясь проверок и уголовно преследования, а также пытаются минимизировать расходы на госэкспертизу и устранение рисков со страховыми взносами.

— Многие считают, что договориться с пострадавшим проще, чем расследовать происшествие. Вместе с тем любой несчастный случай, в том числе и легкий, впоследствии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, таким, как инвалидность. Отсутствие расследования несчастного случая лишает пострадавшего права на страховые выплаты, — подчеркнули депутаты.

Закон добавляет новое положение в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, передает ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина рассказала, что компании не вправе удерживать сотрудников без ежегодного оплачиваемого отпуска более двух лет подряд, а за такие нарушения предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей.