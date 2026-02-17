В Тегеране открылся Русский дом

В Тегеране состоялось торжественное открытие Русского дома. Мероприятие ознаменовало новый этап в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружбы между Россией и Исламской Республикой Иран.

© Россотрудничество

Почетными гостями церемонии стали министр энергетики России Сергей Цивилев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Русского дома в Иране Лилия Панькина, заместитель министра культуры Ирана Мехди Мохаммади, посол Ирана в России Казем Джалали.

Гостям представили фотовыставку Русского географического общества «Россия многонациональная страна», раскрывающую природное и этническое разнообразие страны, а также выставку работ иранских художников, посвященных России. Авторы полотен лично рассказали о своем творчестве и интересе к русской культуре.

В ходе торжественного мероприятия состоялась концертная программа. Перед гостями выступили скрипач, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем, гитарист Дмитрий Мурин, а также аккордеонист Алексей Сысоев от Российской академии музыки имени Гнесиных. Иранскую сторону представил мастер игры на сантуре Сиаваш Валипур.

Русский дом в Тегеране станет открытой площадкой для всех, кто интересуется Россией. В его стенах планируется проводить показы новинок российского кинематографа, концерты современных исполнителей, художественные выставки, встречи с экспертами. Одним из ключевых направлений работы станет популяризация российского образования: посетители смогут получить информацию о возможностях обучения в вузах России.