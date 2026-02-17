Госдума запретила передачу генетических данных россиян за рубеж

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который ограничивает передачу генетических данных россиян за рубеж.

Соответствующие поправки, инициированные правительством, были внесены в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

Уточняется, что речь идёт не только о передаче соответствующих материалов за рубеж, но также иностранцам в России, при получении их в ходе генетических и иммунологических исследований.

Законопроект призван урегулировать обращения генетических данных граждан России.

14 января сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о запрете вывоза генетических данных за рубеж.