Киберэксперт предупредил о схеме со «случайным» прохожим и передачей телефона

Лучше не передавать смартфон в руки посторонних людей, как и банковские карты. Несмотря на то, что сейчас банковские приложения требуют Face ID или пароль для входа, существуют различные схемы кражи денежных средств или личных данных.

Об этом предупредил в беседе с RT Тимофей Воронин, заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Такие схемы требуют основательной подготовки, но всё же они возможны. Например, в тот момент, когда телефон находится не в ваших руках, на него могут прийти push-уведомления или смс с кодами подтверждения операций или входов в приложения. И пока «случайный» прохожий попросил телефон, чтобы позвонить или посмотреть дорогу в картах, его сообщники могут с помощью этой информации войти в ваши банковские аккаунты», — рассказал эксперт.

Также он предупредил, что может быть совершён вход в чужой аккаунт ICloud с дальнейшей блокировкой устройства с целью получить выкуп.

«Если кто-либо просит вас позвонить или показать дорогу, всегда лучше сделать это самостоятельно, не передавая телефон неизвестным людям», — заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «ускорители» для Telegram.