Церковный праздник 17.02.2026: кто чтится и какие традиции

Во вторник, 17 февраля 2026 года, Православная церковь отмечает попразднство Сретения Господня и вспоминает нескольких святых, среди которых особо выделяется преподобный Кирилл Новоезерский. Подробности — в материале «Рамблера».

Согласно церковному календарю, в этот день также чтут память мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного князя Георгия Всеволодовича Владимирского и других святых. День памяти многих новомучеников и исповедников Российских, пострадавших в 1921 и 1938 годах, также приходится на эту дату.

Главным святым дня считается преподобный Кирилл Новоезерский. Еще во чреве матери он явил свою избранность: во время литургии младенец трижды возгласил — при чтении Евангелия, на Херувимской песни и в момент пресуществления Святых Даров.

В 15 лет Кирилл тайно ушел из дома в Псково-Печерский монастырь. В пути ему явился старец-монах, благословивший отрока и ставший невидимым — юноша понял, что это посланец Божий. Настоятель обители преподобный Корнилий прозрел в нем благодать и постриг в иночество.

Около 20 лет Кирилл провел в странствиях, питаясь корой и ягодами. Ему было явление Богородицы, указавшей идти к Белоозеру. Там на острове преподобный основал обитель, где прославился чудесами и прозорливостью. Скончался 4 февраля 1532 года, перед смертью благословив братию и причастившись Святых Таин.

В день памяти преподобного Кирилла верующим предписывается воздерживаться от мясной пищи. Тропарь и кондак святому прославляют его подвижническую жизнь, молитвенные труды и дар чудотворения.