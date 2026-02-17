В Госдуме отреагировали на предложение ввести дресс-код в российских спортзалах

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение о введении обязательного дресс-кода для посетителей российских фитнес-клубов и спортзалов.

С инициативой о законодательном введении обязательного дресс‑кода в спортивных залах ранее выступил Зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов. Свое предложение он высказал в беседе с «Абзацем». Иванов подчеркнул, что речь идет не о тотальных запретах, а о соблюдении рамок приличия в публичном пространстве, в которых, в частности, бывают семьи с детьми. По его мнению, из-за внешнего вида некоторых посетителей тренировка превращается в эпатажное шоу. «Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало», - сказал он. Замглавы ВРНС предложил внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Согласно его инициативе, лицензированные спортзалы должны будут включить утвержденные министерством спорта РФ нормы в свои внутренние регламенты. Так, администраторы таких учреждений получат право отказывать в посещении спортзала тем, чей внешний вид не соответствует установленным правилам.

Топ – это нормальная спортивная одежда, ведь заниматься спортом в закрытой одежде очень жарко. Более того, у нас в топах выступают все девушки-легкоатлеты. Получается, тогда и на легкоатлетических турнирах нужно запретить подобную экипировку? Девчонок в купальниках можно увидеть и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. Это просто удобно. А такой спорт, как бодибилдинг, вообще подразумевает выступления женщин в купальниках, так как они демонстрируют свои мышцы. Вообще занятия в качалке – как у мужчин, так и у женщин – изначально подразумевают демонстрацию красоты своего тела. Поэтому в данном случае претензии мне не очень понятны. Лично я не видела в фитнес-клубах людей в вызывающих нарядах. Не знаю, где они встречаются. Кроме того, здесь возникает вопрос: разве в фитнес-клубе можно встретить большое количество детей? У несовершеннолетних есть свои программы, для них есть детские группы, поэтому они очень редко пересекаются в спортзалах со взрослыми. Такое возможно только в качестве исключения. И я не уверена в том, что все фитнес-клубы пускают детей в свои залы. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Журова добавила, что в настоящее время администраторы фитнес-клубов уже имеют возможность отказать человеку в посещении зала из-за ненадлежащего внешнего вида.

«В каждом уважающем себя фитнес-клубе существуют правила поведения. И если кто-то из клиентов небезосновательно пожалуется на повеление другого посетителя или на его ненадлежащий внешний вид, то клуб на это отреагирует и во всем разберется. Спортзалы дорожат своими клиентами. Так что здесь фитнес-клубы могут все регулировать самостоятельно, менять федеральный закон для этого не надо», - сказала она.

